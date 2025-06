Sarà sicuramente una serata di grandi emozioni quella in programma lunedì nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani. Saranno infatti celebrati i valori dello sport paralimpico dalle ore 18 alle 20, con il contributo di Rai e Radio1, e ospiti di livello nazionale e internazionale che saranno protagonisti de ‘La Domenica Sportiva ascolana - Gran Galà dello Sport Paralimpico’.

L’appuntamento sarà moderato dalla giornalista Simona Rolandi, presentatrice della ‘Domenica Sportiva’, in onda ogni domenica su Rai 2, e vedrà la partecipazione di Roberto Valori (vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico) e degli atleti paralimpici nazionali Assunta Legnante, Giulia Ghiretti e Michele Massa. Saranno loro, nella prima parte della serata, a raccontare storie di vita e di sport, mettendo in evidenza l’importanza della pratica sportiva come strumento di benessere, inclusione, cultura e resilienza.

La seconda parte dell’incontro, invece, sarà dedicata al ‘Gran Galà dello Sport Paralimpico’, incentrato sulle eccellenze del territorio: verranno, infatti, premiati tutti gli atleti delle società locali che si sono contraddistinti nel panorama sportivo paralimpico ascolano.

"E’ un grande orgoglio ospitare una serata che celebra i valori dello sport paralimpico e dell’inclusione sociale" ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti. "Lo sport è un linguaggio universale, capace di unire le persone e superare ogni barriera: di questo parleranno gli illustri ospiti che siamo lieti e felici di accogliere in città, grazie a una bella collaborazione instaurata con Rai e Radio1".

Soddisfatto anche l’assessore allo Sport, Nico Stallone: "Diamo il giusto e doveroso rilievo allo sport paralimpico, sia a livello culturale sia per mettere in risalto tutte le attività che vengono organizzate a livello locale".

v.r.