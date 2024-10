Gran Pavese Rossoblù: c’è anche Bergamaschi

Il Resto del Carlino al centro del prossimo Gran Pavese Rossoblù. Come da tradizione, in occasione della festa di San Benedetto Martire, patrono della città, si terrà la cerimonia di consegna dei Gran Pavese Rossoblù, l’onorificenza cittadina che viene attribuita per l’opera svolta da persone ed enti in favore della comunità o per atti di grande abnegazione. Il premio viene assegnato da una commissione composta tra gli altri dal sindaco, dagli ex sindaci, dal presidente e da rappresentanti del consiglio comunale. La cerimonia di quest’anno, che si terrà sabato 12 ottobre alle ore 11, nella sala consiliare del Municipio, vedrà l’assegnazione di sei premi. Per la pesca, il comandante Nicola Spina, per l’imprenditoria la famiglia Maggioni, per decenni molto attiva in città con le sue aziende, per la cultura, la scrittrice Rossella Frollà, per l’associazionismo, l’associazione di promozione sociale SordaPicena, per lo sport il tecnico Mario Palanca e infine, per il giornalismo, la leggendaria firma del Resto del Carlino, Pasquale Bergamaschi, al quale vanno le più calorose congratulazioni da parte di tutta la redazione. Il Gran Pavese è il riconoscimento che la cittadinanza sambenedettese tributa a personaggi caratteristici locali, associazioni, istituzioni, enti e società che hanno operato o ricoperto ruoli centrali nei diversi ambiti che compongono il tessuto sociale della riviera: in particolare, il settore economico, sociale, assistenziale, culturale, sportivo, formativo. Il premio è attribuito anche per elevati atti di coraggio e di abnegazione civica.