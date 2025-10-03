Gran Pavese rossoblù: ecco chi sarà premiato

Sono sei i gran pavese rossoblu che, il prossimo 13 ottobre, saranno conferiti in comune in occasione della festa del Patrono. Si tratta di uno dei momenti più attesi delle celebrazioni civili, quando la comunità rende omaggio a coloro che si sono distinti per attività sociali, culturali, economiche e sportive. L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre alle 11, in sala consiliare. I premiati 2025 sono la Fondazione Caritas e Ornella Vallesi per le attività sociali ed assistenziali, Filippo Palestini per le attività economiche legate al settore della pesca, Giancarlo Brandimarti per le attività culturali e formative, Martina Capriotti per le attività culturali, scientifiche e divulgative e Romolo Bugari per le attività sportive. Il riconoscimento nasce per premiare persone e realtà che hanno svolto un’opera significativa per la collettività o si sono impegnate in atti di forte abnegazione. La commissione che valuta i candidati è composta dal Sindaco in carica, dagli ex sindaci, dal Presidente del Consiglio comunale e da rappresentanti delle forze politiche. A ogni vincitore viene consegnato un diploma e una medaglia d’argento raffigurante San Benedetto, simbolo del legame con la città. Per l’attività sociale e assistenziale il riconoscimento sarà attribuito alla Fondazione Caritas e a Ornella Vallesi, presidente dell’associazione Bianco Airone Pazienti Onlus/Aps. La Vallesi ha trasformato la propria esperienza personale di malattia in un impegno concreto per i malati oncologici, guidando un’associazione che si occupa di sostegno psicologico, trasporto, burocrazia e tutela dei diritti sanitari. Per le attività economiche collegate alla pesca, un settore che ha sempre rappresentato la spina dorsale di San Benedetto, riceverà il Gran Pavese Filippo Palestini. In ambito culturale e formativo, invece, l’onorificenza andrà a Giancarlo Brandimarti colonna dell’associazione Ribalta Picena e del Circolo dei Sambenedettesi. Spazio anche alla ricerca scientifica e alla divulgazione con la biologa marina Martina Capriotti, originaria di San Benedetto del Tronto. Specializzata nello studio dell’inquinamento da microplastiche, ha condotto progetti di rilievo internazionale collaborando con università estere e con il National Geographic. Il suo lavoro unisce ricerca e sensibilizzazione ambientale, un tema cruciale per una città che vive a stretto contatto con il mare e ne riconosce l’importanza vitale. Il mondo dello sport sarà rappresentato da Romolo Bugari, premiato per la sua attività nel settore.

