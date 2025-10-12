Gran Pavese rossoblù: "Le nostre eccellenze"

Atmosfera composta e solenne, in sala consiliare per la cerimonia di consegna del Gran Pavese Rossoblù 2025, l’onorificenza cittadina che, come da tradizione, viene conferita in occasione della Festa di San Benedetto Martire. L’iniziativa, promossa dal Comune, riconosce persone e realtà che hanno operato per il progresso morale, sociale e culturale della città. La Commissione giudicatrice, composta dal sindaco Antonio Spazzafumo, dagli ex sindaci, dal presidente del Consiglio comunale e da alcuni rappresentanti dell’Assemblea, ha individuato sei personalità e istituzioni meritevoli, protagoniste di percorsi diversi ma accomunati da un forte senso civico.

Sono stati premiati: la Fondazione Caritas e Ornella Vallesi per l’attività sociale e assistenziale; Filippo Palestini per l’impegno nel settore della pesca; Giancarlo Brandimarti per l’attività culturale e formativa; Martina Capriotti per l’attività culturale, scientifica e divulgativa; Romolo Bugari per l’attività sportiva. Tra le autorità presenti anche il Vescovo Gianpiero Palmieri, che ha accompagnato la delegazione della Caritas insieme al presidente della omonima fondazione Fernando Palestini. Nel suo intervento, il sindaco Antonio Spazzafumo ha sottolineato il valore collettivo del riconoscimento: "Il Gran Pavese Rossoblù è un’onorificenza che ricorda quante persone capaci e preparate abbiano speso parte della loro vita per il bene e il progresso di questa comunità". Ha poi aggiunto: "Non c’è un modo solo per fare bene e per fare il bene: i nostri premiati lo testimoniano con percorsi diversi ma ugualmente significativi".

Profonda emozione ha suscitato la testimonianza di Filippo Palestini, che ha rievocato la tragedia del motopeschereccio Pinguino, affondato a Capo Blanco nel 1966, di cui fu diretto testimone come comandante dell’Erminio Borio. Il racconto dei soccorsi e della verità emersa solo trent’anni dopo ha restituito al pubblico la memoria viva di una pagina dolorosa della marineria sambenedettese. Particolarmente apprezzato anche l’intervento del Vescovo Palmieri: "Non è la Caritas il problema e non risiede nell’aiutare i senza fissa dimora il problema. La Caritas è un anello della catena di solidarietà, e quell’anello è insostituibile perché è parte della soluzione". Il Vescovo ha inoltre voluto ringraziare don Gianni Croci per l’impegno quotidiano a sostegno dei più fragili. "Ciò che arriva dai nostri premiati è l’invito a non fermarsi mai, a considerare importante non tanto un traguardo ma un cammino" è stata la chiusura del sindaco.

Emidio Lattanzi