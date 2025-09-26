Gran Pavese Rossoblù. Tra le proposte c’è don Gianni Croci

Si è svolto ieri il primo incontro della commissione incaricata di assegnare il Gran Pavese Rossoblu, riconoscimento destinato a persone o enti che abbiano offerto un contributo significativo alla comunità sambenedettese. Del gruppo fanno parte, di diritto, il sindaco Antonio Spazzafumo, i suoi predecessori, il presidente del consiglio comunale Eldo Fanini e due delegati politici: Sabrina Merli per la maggioranza e Aurora Bottiglieri per l’opposizione.

Tra le prime proposte emerse c’è quella relativa a don Gianni Croci, direttore della Caritas Diocesana. In lizza anche il commercialista Franco Zazzetta, presidente della cooperativa La Fabbrica dei fiori, realtà che coinvolge operatori con disabilità psichica. Altri candidati sono la biologa marina Martina Capriotti, l’avvocata e scrittrice Maria Rita Bartolomei e lo sportivo Romolo Bugari.

Una rosa di nomi che riflette ambiti diversi della vita cittadina, dal sociale alla cultura fino allo sport, con l’obiettivo di premiare storie di impegno e passione. Il Gran Pavese Rossoblu prevede per i vincitori la consegna di un diploma e una medaglia d’argento, con l’effigie del martire San Benedetto e la scritta ’Città di San Benedetto del Tronto’, accompagnata dal nome del premiato.