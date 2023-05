‘Gran Premio del Lavoro’ Si pensa di riproporre la storica gara ciclistica

A Belmonte Piceno si torna a sognare la gara ciclistica ‘Gran Premio del Lavoro’, una manifestazione che si ispira al ciclismo eroico del secolo scorso. Venerdì scorso si è tenuto un convegno dal titolo ‘Gran Premio del Lavoro’ promosso da Marco Ramadori, presidente dell’associazione ‘Viarum’, con video documentario dedicato a questa manifestazione nata nell’aprile del 1951. Al convegno hanno partecipato il sindaco Ivano Basconi, lo storico Sesto Ugo Pallotti che possiede un ricco archivio fotografico e documentale sulla corsa, i presidenti delle società ciclistiche del circondario, una rappresentanza della Csi e diversi appassionati delle due ruote. Proprio a Belmonte Piceno è nata la storica rivalità fra Coppi e Bartali, un circuito di 15 chilometri che toccava Belmonte, Servigliano, Falerone, Piane di Montegiorgio da ripetere per 10 volte. Domenica scorsa si è tenuta una gara ciclistica per Amatori che ha lanciato lo spunto per un nuovo progetto, ovvero la creazione di una gara storica appunto denominata ‘Gran Premio del Lavoro’.