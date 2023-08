Gran premio di Capodarco, le emozioni in tv

Un vincitore che fino ad alcuni anni fa praticava pattinaggio su ghiaccio, la Regione Marche che ha eletto questa manifestazione come una della più importanti della nostra regione, i passaggi sul lungomare che hanno richiamato l’attenzione di tanti turisti, il ritorno del grande pubblico lungo il tracciato di gara e il fatto che questa gara ciclistica è riuscita a livello solidale, insieme alla Comunità di Capodarco, a lanciare un messaggio importante. Tutto questo è stato il 51° Gran Premio Capodarco, non solo una gara ciclistica Internazionale per dilettanti under 23, ma anche un modo per raccontare storie di coloro che ne hanno fatto parte. Il vincitore Matteo Ambrosini fino a due anni fa era azzurro di pattinaggio su ghiaccio, poi la passione per la bici, lo stage con la Colpack Ballan e il suo primo successo ottenuto in questa classica regina arrivato nel ricordo di Casartelli, davanti alla moglie di Fabio, Annalisa.

La Regione che era presente con il presidente Francesco Acquaroli e il consigliere Marco Marinangeli hanno ormai consolidato il fatto che Capodarco è entrata dalla porta principale negli avvenimenti più importanti del territorio. Anche la Camera di Commercio della nostra regione con la presenza del Presidente Gino Sabatini non ha fatto mancare il suo apporto. Per rivivere tutte le emozioni, un’ ampia sintesi della gara verrà riproposta in TV lunedì 21 agosto alle ore 19.30 da Rai Sport (canale 58) e mercoledì alle ore 20.30 da RTM canali 77 e 99 del digitale terrestre.

Roberto Cicchinè