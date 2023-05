Gran Tour Musei, doppio appuntamento tra mostra e conferenza

Il programma Gran Tour Musei 2023, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il Mic e con Icom Italia, prevede momenti di valorizzazione e promozione dei musei, dalla ’Notte dei musei’ di oggi alla ’Giornata Internazionale dei Musei’ di giovedì 18 maggio. Il Museo Archeologico del Territorio di Cupra Marittima partecipa all’iniziativa con due eventi. Per la ’Notte dei Musei’ con l’allestimento della mostra fotografica dal titolo ’L’età del Ferro nel Piceno e in Romania: dialogo fra reperti piceni e rumeni attraverso l’opera di Vladimir Dumitrescu, archeologo rumeno’ dalle 20 alle 23 e poi sarà possibile partecipare all’iniziativa ’#PhotoWalkalMuseo’ per incentivare la partecipazione attiva del pubblico, rendendolo protagonista attraverso la pubblicazione nei propri canali social di foto e video realizzati durante la visita. Giovedì 18 alle 17 la internazionalità dei musei verrà testimoniata dalla conferenza ’Figura ed opera dell’archeologo rumeno Vladimir Dumitrescu’, grande studioso dell’età del Ferro nelle Marche (civiltà picena) e in Romania con un confronto fra reperti.