Grande attesa per il Carnevale Antipasto con Sant’Antonio Abate

Dopo tre anni di stop imposti dalla pandemia, fervono i preparativi per il Carnevale ascolano 2023. Il primo appuntamento, quello che apre ufficialmente il periodo carnascialesco, è con la ricorrenza di Sant’Antonio Abate per la quale il comitato dei festeggiamenti, ora presieduto dall’assessore Massimiliano Brugni, ha stilato un ricco calendario di eventi. Si comincia sabato, alle 14, al circolo ricreativo Borgo Solestà, dove è in programma la prima edizione del torneo di briscola a 64 coppie organizzato dall’associazione ‘Futura’ con premi enogastronomici. Domenica, invece, dalle 16, in centro storico, si svolgerà la decima rassegna dei canti di questua in collaborazione con il mercatino dell’antiquariato. Il programma, coordinato da Alessandro Spadea, vedrà esibirsi nell’ordine: alle 14 ‘Carrajate & pemmadora’ di Ascoli, alle 15 il gruppo del Marino del Tronto, alle 16 i musici popolari di Colli, alle 17 Ariabona band di Piagge, alle 18 gli amici di San Benedetto e alle 19 Pozza j bbé di Ascoli. Ricco il calendario del 17 gennaio, festa di Sant’Antonio: per tutta la giornata è prevista l’ottava cavalcata in collaborazione con il centro ippico ‘Le coste’, alle 13 la statua di Sant’Antonio verrà esposta in piazza Arringo da dove, alle 15, il vescovo Gianpiero Palmieri impartirà la benedizione agli animali e ai mezzi agricoli. "Dopo tre anni ripartiamo con la festa di Sant’Antonio, l’ultima edizione c’è stata nel 2020 – dice Brugni –, e quest’anno finalmente torneremo a fare tutte le celebrazioni, cercando anche di allargarle. Non era semplice far ripartire la festa perché molti membri del comitato sono morti, a partire dal presidente Mino Manzutto. Invito tutti a portare i propri animali alla benedizione. I mezzi agricoli saranno tanti, ecco anche perché abbiamo deciso di spostare l’appuntamento in piazza Arringo, per non creare problemi alla pavimentazione di piazza del Popolo". Sempre il 17 gennaio, alle 15.30, da piazza Arringo, partirà la processione per raggiungere la parrocchia di San Giacomo della Marca dove, alle 18, verrà celebrata la messa di chiusura della festa. Alle 20 si svolgerà, poi, la cena di Sant’Antonio (info: 3286129831). "Grazie al comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio – conclude il presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, Marco Olori – perché con loro inizia il Carnevale. Per noi il Carnevale è un qualcosa in cui crediamo moltissimo e al quale sono sempre di più le persone che partecipano".

Lorenza Cappelli