Grande attesa per Vanessa Haynes Ecco l’artista londinese

È ancora jazz sotto le stelle, a riempire il cielo dell’estate fermana. Terzo appuntamento con l’edizione n. 19 di Jazz e non solo Jazz, il festival organizzato dall’associazione culturale Gabriele d’Annunzio, con il patrocinio del consiglio regionale delle Marche e del comune di Fermo. Questa sera alle ore 21.45, ad ingresso gratuito a Piazzale Azzolino sarà la volta di Vanessa Haynes, cantantepianista londinese che si esibisce in tutto il mondo da oltre 20 anni. Alla fine del 2008 è diventata una delle cantanti principali della band jazzfunk britannica Incognito, acclamata a livello internazionale. e dopo 40 anni è ancora in tournée oggi. All’inizio del 2008 Vanessa è diventata una corista di Van Morrison, esibendosi in tutto il mondo con lui. Ha lavorato e registrato con altri artisti importanti tra cui Anastacia, Mario Biondi, Goldie, Daryl Hall, Dave Stewart, Chaka Khan, LuLu, Billy Ocean, Leon Ware, Ray Parker Jr, Sam Moore e molti altri. È apparsa in numerose esibizioni con la Bbc Concert Orchestra, la Halle Orchestra, la Umo Jazz Orchestra (Finlandia), la Rte Orchestra (Dublino, Irlanda) e la Birmingham Philharmonic Orchestra. London Jazz News ‘La voce fluida e piena di sentimento di Vanessa Haynes affascina senza sforzo’. Il suo album solista Stay With Me ha ricevuto recensioni entusiastiche e ha prodotto i singoli ‘Embrace’ e ‘I Wonder’. Info al 338.4470336 – 328.1699027 (visitfermo.it).