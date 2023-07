Grande festa al raduno di bande

Grande partecipazione al raduno di bande, che si è tenuto il 1 luglio a Spinetoli, organizzato dall’Anbima. La manifestazione ha previsto la sfilata delle bande lungo le vie del paese per poi raggrupparsi in via Roma dove si sono esibite in un concerto di apertura. Presenti le diverse bande musicali del territorio: ‘Città di Appignano del Tronto’, il corpo bandistico ‘Giovanile Piceno’ e ‘Città di Spinetoli’. Tante le persone intervenute per l’occasione, soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori.