Grande festa in riviera per l’Optimist Italia Kinder

Grande festa, per la conclusione della tappa sambenedettese del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, organizzata dal Circolo Nautico Sambenedettese. In totale, erano 322, i giovani atleti in gara, che hanno portato a termine tre prove, nonostante le condizioni meteo avessero impedito lo svolgimento della prima giornata di regate. Nella Divisione A ha vinto la tappa il marchigiano Alessio Lucantoni, del Club Vela Portocivitanova, seguito da Thomas Colaizzi Gdv Lni Ortona, Irene Faini del Centro Nautico Bardolino, Tomaso Picotti del Fv Peschiera Del Garda e da Alessandro Antonio Menghini del Cv Trasimeno. Primo classificato del Circolo Nautico Sambenedettese è stato Giorgio Nibbi, che è stato anche il primo dei 2012 in gara. Confortanti anche le prestazioni di Alberto Nibbi, Alessandro Costa, Carola Maria Ricci, Nicolas Mario Giorgi, Lorenzo Maggitti e Stefano Pagano. In campo femminile le prime cinque classificate sono Irene Faini del Centro Nautico Bardolino, Pola Wojcik del Tognazzi Marine Village, Maria Paola Di Martino del Rycc Savoia, Alba Maria Zardetto della Compagnia Vela Venezia e Greta Verdini del Club Vela Portocivitanova. Nella Divisione B, la vittoria è andata a Filippo Nardocci del Gdv Lni Ostia, in seconda posizione Roman Vyevyenko della Fraglia Vela Riva e al terzo posto Nicolò Lonardi della Fraglia Della Vela Malcesine. Si sono fatti onore in questa categoria (riservata ai 2013 e 2014) Alessandro Massi, Leonardo Hiro Massi e Mattia Bonatti. Tra le atlete, le prime 3 classificate sono Elena Cardinali del Club Vela Portocivitanova, Beatrice Fornaro del CV 3V e Annalie Meoni Fraglia Della Vela Malcesine. Premio Fair Play per la sportività a Pietro Ferri della Compagnia della Vela di Roma, per essersi ritirato da una prova, dopo aver commesso un’infrazione al regolamento, comprendendo che era la cosa più giusta da fare. La giornata di domenica, inoltre, è stata impreziosita dalla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, mentre le premiazioni del primo maggio si sono svolte alla presenza del presidente del Cns Igor Baiocchi e dell’assessore allo sport Cinzia Campanelli.

