Grande festa per i 150 anni della banda

di Alessio Carassai

Due grandi eventi di musica si sono alternati nel centro storico di Monte San Pietrangeli. Nei giorni scorsi si è tenuto il tradizionale concerto estivo del Corpo bandistico ‘Mauro Cecchini’, diretto dal maestro Paolo Bisconti. Un concerto particolare con l’originalità della direzione multipla della banda, infatti, sono intervenuti, i maestri delle bande con cui il Corpo bandistico ha collaborato negli ultimi anni, dirigendo un brano ciascuno: Lanfranco Navisse (Monte Urano), Mauro Stizza (Monte San Giusto), Franco Alesiani (Falerone), Paolo Menini (Soave).Un concerto, quindi, in cui è sembrato di sentir suonare più bande, dal momento che ogni direttore ha richiesto proprie caratteristiche melodiche, ritmiche e timbriche per il proprio brano. L’evento è inserito all’interno dei festeggiamenti per il 150esimo anniversario di Fondazione della Banda di Monte San Pietrangeli. Il secondo è stato il concerto con Paolo Fresu e Omar Sosa, che si sono esibiti presso il chiostro dei Frati con il progetto ‘Food’. L’iniziativa intende indagare, attraverso la musica, il piacere e il gusto della convivialità stimolando una riflessione sull’importanza di una sana alimentazione e sulla tematica del cibo nel nostro pianeta.