Grande festa per il patrono. San Benedetto Martire

La comunità sambenedettese oggi e domani si ritroverà unita in occasione della Festa del Patrono, intorno alla figura di San Benedetto Martire, per i momenti clou, in particolare religiosi, che caratterizzeranno la due giorni. Oggi alle 11 in sala consiliare è in programma la consegna del Gran Pavese Rossoblu. Alle 15 in piazza Sacconi spazio a ’Bimbi in Festa’ e alle 18 appuntamento con la visita guidata nell’ambito di ’Un borgo di storia’. Alle 19.30 in piazza Piacentini intrattenimento musicale con l’Opera Acustica, apertura stand gastronomici al coperto, e a seguire ’Ciao Lucio - Tributo a Lucio Dalla’, seguito da dj set. Domani, giorno della festa di San Benedetto, si partirà alle 8 con la messa e alle 10.30 l’ulteriore celebrazione, rivolta a nonni e nipoti, seguita, alle 11.30, rivolta agli stessi, in piazza Sacconi ’Giochi in piazza’ e ’Caccia al tesoro per famiglie’, alla Pinacoteca del mare – Palazzo Piacentini. Alle 11.45 appuntamento con la mostra di Vespe d’epoca. Nel pomeriggio, alle 14.30 momento religioso con la processione a mare (Cupra-porto di San Benedetto). Alle 16 processione a terra, (banchina Malfizia-piazza Piacentini, seguita dalla concelebrazione presieduta dal Vescovo Monsignor Palmieri e la riconsegna delle chiavi della città al Santo Patrono da parte del sindaco Antonio Spazzafumo, e benedizione della città in piazza Sacconi.

Infine, alle 18.30 concerto della Banda Città di San Benedetto, alle 19 Rievocazione storica del Martirio del patrono. Alle 19,30 ci sarà da ridere, con il no-stop Artist e Cabaret show, special guest Pablo e Pedro. Le celebrazioni anche quest’anno vedranno la partecipazione di una folta delegazione proveniente dalla città di Viareggio, anche per celebrare i trent’anni del gemellaggio tra le due località, legate da un vincolo di sangue dovuto alla presenza in Versilia di migliaia di discendenti di quei trabaccolari che emigrarono dalla Riviera delle Palme tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Oggi parteciperanno ai festeggiamenti del Gran Pavese (i promotori del gemellaggio Tore Romani, Pietro ’l’Ammiraglio’ Romani e Margherita Romani erano stati anche candidati per ricevere l’ambita onorificenza, senza però riuscire a giungere tra i premiati). Nel pomeriggio visiteranno il centro di San Benedetto: tra loro ci sarà anche l’ex attaccante della Samb, Sauro Fattori, l’ultimo giocatore a segnare un gol contro l’Ascoli, nel 1986. Per lui il tuffo nel passato proseguirà nel pomeriggio di domani, prima del fischio d’inizio di Samb-Roma City, quando insieme al presidente rossoblù Massi scenderà in campo per ricevere l’applauso dei tifosi.

Stefania Mezzina