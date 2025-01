Grande festa per la pensione di Franco De Angelis

Festa di pensionamento al ristorante Valle Verde per Franco De Angelis che per 36 anni è stato uno dei più rappresentativi autisti delle ambulanze del 118 presso l’ospedale di San Benedetto. C’erano tutti i vecchi colleghi autisti, il personale dell’emergenza, infermieri, medici e Oss del pronto soccorso, unitamente al personale della centrale operativa del 118 di Ascoli con la coordinatrice. Per lui una serata memorabile con intrattenimento musicale di Gigi Coccia, infermiere di Ascoli con l’hobby per la musica e la canzone e poi anche uno spettacolo pirotecnico.

Franco De Angelis ha sempre svolto il suo lavoro con grande impegno e serietà, tanto che i vertici della sanità gli avevano dato l’incarico di responsabile dei mezzi di soccorso della Potes 118 di San Benedetto e di Ascoli. Negli ultimi mesi ha portato a termine il suo impegno, arrivando alla gara d’appalto per l’acquisto di sei nuove ambulanze, tre per San Benedetto e tre per Ascoli, che saranno inaugurate domani ad Ascoli.

Ora Franco è atteso a una nuova vita e nuovi interessi, tra cui la carica di consigliere della Cantina Colli Ripani e la collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina e artigiana di Ripatransone.