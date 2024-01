Grande festa per Sant’Antonio: si parte domani, il programma

Archiviate le festività natalizie, in città si inizia a respirare aria di Carnevale. Un piccolo assaggio dell’atmosfera carnascialesca si avrà da domenica, con l’inizio dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, la cui ricorrenza cade il 17 gennaio, giorno che segna tradizionalmente l’apertura ufficiale del Carnevale. Come ogni anno diverse saranno le iniziative organizzate in occasione di Sant’Antonio, frutto di una collaborazione tra il Comune, l’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ e il comitato festeggiamenti in onore del Santo. "Ringrazio tutti i volontari e l’assessore Brugni – dice il sindaco Marco Fioravanti – per il lavoro che fanno che consente di portare avanti questa tradizione importante che è la festa di Sant’Antonio Abate. Attraverso questa giornata vogliamo trasmettere, soprattutto ai bambini, l’importanza di questa manifestazione". "Il comitato sta prendendo sempre più forma, si sta allargando – dice l’assessore Brugni, in veste anche di presidente del comitato –, per non fermarsi solo alla festa di Sant’Antonio, ma bensì per organizzare altre iniziative volte alla riscoperta delle tradizioni. Il programma si aprirà con la prima sfilata dei cani: ad Ascoli ce ne sono ottomila registrati".

Entrando nel dettaglio della programmazione: 14, 15 e16 gennaio, triduo di preparazione per catechesi, 14 gennaio, alle 11, sfilata per cani e proprietari nel chiostro di San Francesco, 17 gennaio, alle 8, 9, 10 e 11, messe con sacerdoti confessori a disposizione dei fedeli, per tutta la giornata IX cavalcata Sant’Antonio Abate in collaborazione con il centro ippico ‘Le coste’, alle 13, esposizione immagine Sant’Antonio Abate in piazza Arringo, alle 15, benedizione animali e mezzi agricoli impartita dal vescovo Gianpiero Palmieri, alle 15.30, processione con partenza da piazza Arringo fino alla parrocchia di San Giacomo della Marca con la partecipazione della polizia municipale e del Sestiere di Porta Solestà, alle 17, messa di chiusura della festa, alle 20, cena di Sant’Antonio (info 388/8443829 o 328/9696322), 20 e 21 gennaio, alle 16, XI rassegna canti di questua in centro storico. I gruppi musicali partecipanti sono: Carrajate e Pemmadora, coro Riviera delle Palme, Pozza j bbe, Musici popolari e gruppo Celani.

Lorenza Cappelli