"Grande rilancio delle località interne e delle città d’arte"

La ristorazione è probabilmente l’unico settore che non sta risentendo della crisi in questa bollente estate 2025. Il food attrae e il turismo enogastronomico è la nuova frontiera dell’attrattività italiana e del Piceno in particolare. A confermarlo è stato il presidente nazionale ristorazione della Cna, Antonio ‘Tonino’ Scipioni titolare del ristorante ‘Grottino-Donna Rosa’ di Roccafluvione.

Presidente Scipioni è vero che la ristorazione non risente della crisi?

"È fuori di dubbio che stiamo lavorando bene, ma va dato merito a tanti imprenditori che si sono fatti carico degli aumenti dei costi dell’energia, delle tasse nazionali e locali e dei costi della manodopera, limitando gli aumenti del prezzo finale per il cliente. Se i nostri ristoranti sono rimasti ancora competitivi sul mercato e attrattivi per i turisti è perché si è mantenuto un livello alto del servizio e delle materie prime, cercando di contenere il prezzo".

In Riviera si lamentano che c’è stato poco turismo questa estate, ma i dati degli arrivi sono superiori allo scorso anno: cosa sta succedendo?

"È cambiato il modo di fare le vacanze. Una volta ricordo che i milanesi arrivavano in Riviera, parcheggiavano la loro auto, mettevano il telo sopra e i cartoni per proteggere le ruote e non far surriscaldare i pneumatici, e riprendevano la macchina a fine mese. Questo turismo non esiste più e il solo mare non è più sufficiente. I turisti si distribuiscono sul territorio e in particolare nell’entroterra. Il post sisma e soprattutto, il post Covid, hanno segnato un grande rilancio delle località interne legate all’enogastronomia, ma anche alle città d’arte e non è un caso che Ascoli stia vivendo un vero boom di turisti. Stanno lavorando tanto anche i Bed&Breakfast e gli agriturismi".

Il problema di Ascoli è che diventata una città di ristoratori?

"È vero, se sbagli a sederti su un tavolo rischi di trovarti in un altro locale. A parte gli scherzi questo è il rovescio della medaglia della liberalizzazione delle licenze. Tutti si sentono in grado di poter fare ristorazione a discapito dei professionisti che curano il servizio oltre alla somministrazione. Però, è pur vero che una volta c’era chi aveva cinque licenze e non faceva lavorare nessun altro".

