Grande successo per l’orchestra Rossini

Grande partecipazione per il concerto celebrativo del bicentenario del Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone che ha visto protagonista l’Orchestra Sinfonica Rossini. L’evento ha rappresentato un momento significativo per la comunità di Ripatransone e per l’intera regione Marche, evidenziando il ruolo centrale del teatro quale simbolo della tradizione culturale locale. Sul palco sono intervenuti il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini, il prefetto Sante Copponi, il capitano dei carabinieri Francesco Tessitore e il sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Lucia Albano. Il programma musicale, ha proposto l’esecuzione della sinfonia tratta da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e il celebre ciclo de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Il Teatro Mercantini ha registrato il tutto esaurito, a conferma dell’interesse e del sostegno del pubblico nei confronti di eventi culturali di alto profilo.