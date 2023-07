Grandi chitarre al Baf

A Offida ha preso il via la settima edizione del Bivio Art Festival (Baf), che si tiene al Parco ‘Cesare Gabrielli. Due giorni di musica, arte e spettacoli. Ieri l’esordio con lo spettacolo teatrale "Fanfole e Frittole - Letture che non fanno male" con l’artista Giuliano Napoli e a seguire il concerto del GdsLeArti. Oggi si alterneranno sul palco numerosi ospiti d’eccezione per il Guitar Night. Roby Sanchez Pellati, Antonio Rigo Righetti e Mel Previte, che hanno collaborato con Ligabue; Giuseppe Scarpato (nella foto), chitarrista storico di Edoardo Bennato e Riccardo Onori chitarrista di Jovanotti. Alla voce Carlo Simonari. Nelle due serate sono state organizzate mostre d’arte, illustrazioni e live panting a cura di Daniela Carolina Piunti, Adelaide Natali e Valeria Colonnella. Sarà inoltre possibile cenare nei diversi punti allestiti al parco Cesare Gabrielli, nel rispetto della sostenibilità. "Il comitato organizzatore, – spiega il sindaco Luigi Massa – di concerto con l’amministrazione comunale e la Picenambiente, ha pensato di utilizzare nei punti food, che ci saranno, dei bicchieri riciclabili per ridurre l’impatto ambientale dell’usa e getta. Un piccolo gesto con un importante significato che vuole anche sensibilizzare quanti parteciperanno ai temi della salvaguardia dell’ambiente".