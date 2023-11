Grandi eventi, la minoranza:: "Ecco dove vanno spostati"

Eventi estivi, la maggioranza non ha ancora convocato la commissione per modificare il regolamento sulle manifestazioni da tenersi in centro durante la bella stagione. L’annuncio di un incontro ad hoc per rivisitare le disposizioni in materia era stato fatto nell’ultimo consiglio comunale, ma finora tutto è rimasto lettera morta. E la minoranza scalpita anche perché, nonostante manchi ancora molto alla prossima estate, una modifica al regolamento comunale è operazione che richiede settimane, forse mesi, tenendo anche conto della delicatezza del tema. Alcune idee comunque ci sarebbero già, come quella di decentrare i grandi eventi in zone periferiche della città. "Sono passati oltre dieci giorni dal consiglio comunale – dichiara Paolo Canducci – ma finora non c’è stata alcuna convocazione da parte del presidente di commissione Fabrizio Capriotti, che pure aveva assicurato di voler fissare un incontro entro la settimana scorsa. Penso sia ora di iniziare i lavori, visto che potrebbero portar via molto tempo".

Si ricorderà che tutto era nato nell’assise dell’11 novembre, quando appunto Canducci aveva avanzato una mozione che proponeva di blindare il centro a luglio e agosto per tutti quegli eventi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande: appuntamenti che di fatto pongono in essere una concorrenza con le attività locali, molte delle quali hanno già avuto modo di lamentarsene direttamente al sindaco. In consiglio, però, Andrea Traini proponeva a Canducci di ritirare il punto per avviare un confronto in sede di commissione. L’invito, quindi, veniva accolto favorevolmente da Capriotti. La maggioranza, in ogni caso, si è finora mostrata abbastanza fredda alla proposta di modificare le regole sugli eventi, considerando la mozione di Canducci troppo rigida. "Non mi sembra di aver fatto una proposta rigida – replica il capogruppo dei Verdi – la mozione infatti parla solo di eventi enogastronomici, che nei 60 giorni di maggiore afflusso turistico non dovrebbero tenersi in pieno centro, ovvero fra viale Secondo Moretti, la rotonda Giorgini e viale Buozzi. Ci sono molte altre aree di San Benedetto da utilizzare, come il Centro Agroalimentare, oppure zone di aggregazione che potrebbero essere approntate anche con la collaborazione dei comitati di quartiere". Insomma, l’idea sarebbe di proporre al comune di organizzare eventi come il ‘Villaggio Coldiretti’ negli ampi spazi del CaaP, oppure nelle numerose piazze di Porto d’Ascoli, con una logistica adeguata.

Giuseppe Di Marco