Grandi manovre per il voto. Castorano, rispunta la Margherita

A Castorano rifiorisce la Margherita. Per le amministrative della prossima primavera si è riattivato il laboratorio politico e a Castorano si riaffaccia il partito politico centrista. Il ‘laboratorio politico’ continua a distillare novità, tendenze, evoluzioni. Già negli anni ’80 la Margherita si era presentata come terza lista a Castorano. Quest’anno è ‘rigermogliata’ e sta preparando il programma supportata da persone qualificate e con esperienza politica e amministrativa alle spalle. Il micro cosmo politico di Castorano si sta preparando per le prossime amministrative dell’8 e 9 giugno, quando si voterà anche per le Europee. La politica castoranese promette grandi novità. Nell’ultima tornata elettorale il paese aveva espresso una sola lista, il sindaco Fanesi non aveva avuto avversari politici. Si tratta del rischio che corrono i piccoli centri, poco popolosi e dove è difficile trovare cittadini disposti a candidarsi. L’auspicio per le prossime amministrative è che possano fiorire più liste. Tra le novità eclatanti è che l’attuale sindaco Graziano Fanesi non si ricandiderà, nonostante l’apprezzamento e il grande successo incassato in questa suo primo mandato. Un sindaco, che ha governato fronteggiando i problemi legati al Covid. Tanti i nomi che stanno circolando di candidati che potrebbero prendere il suo posto, tra questi anche alcuni noti, che hanno fatto la storia amministrativa di questo piccolo lembo di terra.

m.g.l.