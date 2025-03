Grandi soddisfazioni per Edoardo Celani

Grandi soddisfazioni per il Centro Ippico Piceno al concorso nazionale A3* di Chieti, allo Sporting Club Teaterno. Edoardo Celani, figlio dell’istruttore Maurizio Celani, ha esordito in gara con Cor, nuovo cavallo appena arrivato in scuderia, e ha confermato l’ottimo lavoro con Fairwings. Con Cor, sabato ha fatto registrare il miglior tempo, purtroppo macchiato da un errore che lo ha portato al quarto posto. Domenica ha ottenuto un settimo posto in C120 e una splendida vittoria in C125. Fairwings ha dimostrato grande affidabilità, chiudendo entrambi i giorni senza toccare una barriera: secondo in C125 il ed ottavo in C130.