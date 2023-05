Grandinata, adesso si contano i danni Valtesino in ginocchio: "Vigneti distrutti"

Notte di paura e di preoccupazione lungo la bassa vallata del Tesino colpita da una bomba d’acqua, grandine e fango. Danneggiate le strade, le coltivazioni vivaistiche e gli alberi da frutto in fioritura. Il comune di Ripatransone ha chiesto lo stato di calamità ed ha interrotto la campagna elettorale. Smottamenti in territorio di Cossignano, dove i vigneti hanno subito notevoli danni. Procediamo per ordine a iniziare dalla costa, dove la grandine ha imbiancato anche le vie cittadine di Grottammare, ma non ci sono stati allagamenti. Anche le zone più a rischio hanno tenuto bene, in particolare il quartiere Gran Madre di Dio, dove il nuovo collettore ha svolto le sue importanti funzioni. La situazione più drammatica vi è stata lungo la provinciale Valtesino, nella zona del bar Spadino, dove i cumuli di ghiaccio e fango hanno raggiunto fra i 30 ed i 50 centimetri imprigionando le auto in transito. Alcune sono state rimorchiate dai mezzi dei vigili del fuoco di San Benedetto, quelli della Protezione civile e della polizia locale. La strada è stata per ore transitabile su una sola corsia. I lavori si sono protratti fino alle 2,30 della notte. La grandine e la pioggia hanno colpito una lingua di territorio dalla costa fin sotto Cossignano, dove gli agricoltori hanno subito molti danni. "Si dovrà attendere ancora qualche giorno per capire la portata dei danni – racconta un agricoltore – Ad occhi valuto che il 50% dei vigneti è stato danneggiato ed altrettanto è accaduto per le piante da frutto, in particolare per le ciliegie".

Ieri mattina il sindaco Roberto Luciani ha convocato tecnici ed operai del comune per programmare un intervento rapido necessario a ripulire le strade comunali, scavate dall’acqua e rimuovere i piccoli smottamenti. Il territorio più colpito è quello di Ripatransone. Alle 22.30 il sindaco Alessandro Lucciarini ha convocato la Giunta per deliberare lo stato di calamità naturale a sostegno delle aziende agricole e per porre in atto tutte le procedure tese alla salvaguardia del territorio danneggiato. Le zone più martoriate sono quelle della Petrella, il Trivio e la Valtesino. Oltre agli operai e mezzi comunali, il sindaco ha attivato anche una ditta privata per fronteggiare l’emergenza. Notevoli i danni all’agricoltura e alle strade su tutto il territorio. Danni importanti subiti anche dai vivaisti.

"Le produzioni nuove, già invasate, come l’alloro di Grottammare, da commercializzare tra agosto e settembre, parte sono rotte, altre defogliate – afferma Francesco Balestra, presidente dei vivaisti di Grottammare – Ora ci sarà da disinfettare le piante per la ripresa dell’attività vegetativa. Di certo perderemo dai 15 ai 20 centimetri di crescita (le piante si vendono per altezza) ed i danni estetici causati dai chicchi di grandine di circa un centimetro di diametro, diventeranno tutte di seconda scelta". In altri comuni del circondario è caduta molta acqua, come a Massignano, Montefiore dell’Aso, Carassai. La grandine ha colpito a macchia di leopardo, anche a Porto d’Ascoli e lungo la vallata del Tronto fino a Castel di Lama, ma con meno intensità.

Marcello Iezzi