Grandinata improvvisa ad Ascoli, blitz del maltempo

Ascoli, 23 aprile 2025 - Grandinata improvvisa ad Ascoli oggi, 23 aprile. Poco dopo le 13.40 dal cielo sono iniziati a cadere chicchi misti a pioggia.

La grandine del 23 aprile ad Ascoli: il maltempo è arrivato all'improvviso

Un inatteso cambiamento del tempo

Dopo una mattinata di sole e caldo, il maltempo ha sorpreso i cittadini e anche i turisti presenti ancora in città dopo le festività di Pasqua.

Molte le persone in strada che si sono riparate sotto i balconi o i portici aspettando un miglioramento delle condizioni meteo. La grandine è venuta giù aumentando l'intensità per circa 15 minuti. Ai giardini di viale De Gasperi, un colpo d'occhio: un leggero manto bianco ha ricoperto la pavimentazione antitrauma sotto le attrezzature ludiche.

L’evento meteorologico

I chicchi, di dimensioni normali, hanno continuato a cadere per poi lasciare spazio a una pioggia forte ma breve che è andata via via scemando.

Il cielo dopo meno di un'ora si è riaperto, ma i tuoni in lontananza non rassicurano. Insomma, potrebbe essere stata solo una parentesi di maltempo breve ma intensa. La temperatura intanto è leggermente scesa.

Previsioni meteo e allerta

Il maltempo era comunque atteso nelle Marche; la protezione civile aveva diramato ieri un'allerta per i temporali. "Per le ore centrali di mercoledì 23 - si legge nel bollettino - sono attesi temporali a singola cella localmente di forte intensità. I fenomeni interesseranno la fascia medio-alto collinare e saranno quasi stazionari sul posto di formazione con una durata di circa 30-45 minuti, e con cumulate di circa 30-40 mm. Localmente le cumulate saranno maggiori a causa del contributo di temporali limitrofi".