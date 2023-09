’Grano & luppolo’: il festival da stasera a lunedi

Il grano per la pizza, il luppolo per la birra. Ingredienti base non solo per questi due alimenti ma anche soprattutto per riscoprire il territorio con due materie prime che dal territorio arrivano. Edizione numero 6 per’ Grano & Luppolo’ in piazza del Popolo a Fermo da questa sera a lunedì, solo a cena, dalle ore 19, sabato e domenica dalle 18.

Nato nel 2011 a Sant’Elpidio a Mare da un’idea di Mirco Vesprini, pizzaiolo, e di Devis Traini della ex Locanda del Bacci, il festival prevede un ricco programma pieno di stand con abili pizzaioli con i forni a legna, pizza, anche gourmet, forni per pizza senza glutine, spillatori di ottima birra artigianale, incontri, laboratori. E ancora, un mini corso dell’Aic (associazione italiana celiachia) sabato pomeriggio alle ore 16 sulla panificazione senza glutine.

"’Grano & Luppolo’ si propone come un appuntamento per rendere maggiore la consapevolezza che la genuinità dei prodotti tipici del territorio sono quelli alla base anche della nostra cultura e delle nostre tradizioni, riscoprendoli e valorizzandoli", spiegano Devis e Mirco. L’attenzione è stata posta su due prodotti in particolare, la pizza (cotta rigorosamente con forni a legna) e la birra, entrambe artigianali e anche gluten free, prodotte a livello locale utilizzando prodotti provenienti dalla nostra terra. Ogni sera è prevista musica, stasera tocca a Dj Nikitas, domani è la volta della Zucchero Tribute Band, sabato di scena La Grange, domenica Mecò e il clan per chiudere lunedì con ’Li matti de Montecò’.