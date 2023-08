’Grano Nostro. Paesaggi di Pane’: appuntamento a Montedinove

Torna domenica a Montedinove ‘Grano Nostro. Paesaggi di Pane: storie, economie canzoni e piatti’. Ci sarà anche il noto economista e biblista Luigino Bruni a Montedinove per la sesta edizione di Grano nostro Pane nostro, il festival dedicato alla nuova agricoltura, alla biodiversità, al buon pane, ai miscugli di grani antichi, alla dieta mediterranea per la salute delle persone e dell’ambiente. Nel suo intervento dal titolo ‘L’economia della spiga sospesa’, previsto per le 18, l’illustre studioso e brillante divulgatore entrerà nei significati simbolici della storia di Rut, la spigolatrice biblica, per affrontare nodi forti del dibattito contemporaneo su economia giusta, lavoro, beni comuni. D’altra parte il pane è socialità ma anche diversità: Per ogni campanile c’è un pane, titola l’antropologa Lucia Galasso, che illustrerà la complessa cultura materiale del pane, la realtà antica e sotterranea fatta di specificità e tipicità, che scorre sotto l’omologazione dei pani industriali. Il tutto nel suggestivo scenario della arieggiata e accogliente piazza di Montedinove, uno dei borghi autentici della Valdaso. Dalle 17 si svolgerà il mercatino di prodotti contadini e alle 20 la degustazione di piatti della tradizione con ingredienti bio da filiere corte locali, proposti da Claudio Pelladoni e Antonio Pallottini, artigiani della cucina, come amano chiamarsi per sottolineare la loro attenzione più alla sostanza del fare che alle parole del comunicare. E a dar voce alle emozioni di questa comunità consapevole è la cantautrice Theresia Bothe, che racconterà la sua vita di artista controcorrente e che canterà alla chitarra le canzoni nate dalla strada, dai campi, dai sogni di chi sa che è giunto il tempo di cambiare il nostro rapporto con la natura, l’economia, il territorio, la terra. Per la degustazione posti limitati e prenotazione obbligatoria ai numeri 3204395338 3498329661.