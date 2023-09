Grappa, che passione. Evento in centro

Una cena-degustazione che richiamerà l’interesse di tanti appassionati marchigiani. Si tratta dell’iniziativa organizzata per stasera alle 20 dall’Anag (l’associazione nazionale assaggiatori grappa ed acquaviti), al ristorante ‘Cusinè Royal 2.0’ di Ascoli, che si trova in centro storico. Una serata molto attesa, alla quale hanno già aderito decine di assaggiatori provenienti da ogni parte della regione, alla quale farà seguito un secondo grande evento che l’Anag organizzerà in Vallata a metà ottobre. Sabato, nell’occasione, verranno abbinati i vini e i distillati dell’azienda agricola Fiorani e dei Vigneti Vallorani. Il menù è ricco e ci si può ancora prenotare rivolgendosi al numero di telefono 3667157323. "Sarà una bella occasione anche per conoscere la nostra associazione – spiega Marco Bellagamba, referente regionale dell’Anag –, che sul territorio conta tanti iscritti e che punta a crescere sempre di più proprio grazie all’organizzazione di eventi di questo genere".