Grave errore di Zoboletti, Marranzino pesce fuor d’acqua

Orsini 6 Tradito dai compagni di reparto in occasione del vantaggio del Livorno. Spiazzato da Dionisi sul penalty del due a zero.

Zoboletti 5 Fino al 15’ della ripresa non aveva sbagliato nulla. Poi in vantaggio sul pallone si addormenta, permettendo a Cioffi di scavalcare Orsini e segnare il gol dell’1-0. (dal 23’ st Dalmazzi 6 L’unica nota positiva del match di Livorno è il suo completo recupero).

Zini 5,5 Il VFS sanziona falloso il contatto con il braccio che ha determinato il rigore del 2-0 dei labronici. Amaro ritorno a casa per il difensore nato a Livorno.

Pezzola 5,5 Insieme a Zini si lascia imbucare centralmente dall’affondo in verticale di Cioffi che ha portato al gol che ha sbloccato il parziale. Disattento.

Tosi 5,5 Buon approccio alla gara e qualche affondo dei suoi. Poi scompare dal campo limitandosi a svolgere il compitino.

Candellori 6 Anche con il freno a mano tirato, si fa sentire nella zona nevralgica del campo. Poco supportato dai compagni di reparto. (33’ st Lulli sv in campo per diciotto minuti e poco più)

Bongelli 5,5 Patisce più del dovuto la fisicità dei centrocampisti del Livorno. Ci mette sempre il massimo impegno ma la differenza di struttura si sente e si vede. (23’ st Martins sv Un paio di spunti e nulla più).

Alfieri 5,5 Nel ruolo di intermedio non incide particolarmente. Anche lui come Bongelli perde diversi duelli fisici con gli avversari.

Konatè 6 "El panteron" tira fuori dal cilindro alcuni spunti dei suoi ma è mal supportato dai compagni di reparto. Spesso raddoppiato in marcatura ci mette sempre fisico e vis agonistica. (33’ st Iaiunese sv Si piazza in avanti, lasciando più spazio di manovra ad Eusepi)

Eusepi 5,5 Suo il cross basso su cui Seghetti interviene maldestramente permettendo a Nouhan Tourè il tap in vincente in spaccata. Per il resto sempre nella morsa dei centrali livornesi.

Marranzino 5 Si vede al 40’ pt con una conclusione da fuori area abbondantemente sul fondo. Per il resto sembra un pesce fuor d’acqua. (14’ st Tourè N. 6,5 Realizza al 43’ st il gol del 2-1. Primo centro stagionale tra i professionisti).

All. Palladini 5,5 Una delle più brutte Samb della stagione, forse dietro solo a quella con il Carpi. Quando si scende in campo per il punticino alla fine si torna a casa con nulla in mano. E così è stato. Troppo remissiva per essere vera. Se la testa dei rossoblù era già al derby con l’Ascoli di domenica prossima è stato commesso un altro errore madornale. Tenere sulla corda la squadra è compito dell’allenatore e di tutto lo staff tecnico. b.mar.