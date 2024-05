"Gravi carenze a Patologia neonatale"

"Nel reparto di Patologia Neonatale del Mazzoni, la presenza di 5 culle e di almeno 2 infermieri per turno è essenziale. È assolutamente inaccettabile che la dirigenza Ast di Ascoli metta a repentaglio la vita dei neonati e la sicurezza del personale". E’ quanto sostengono Nursind e Usb sanità ricordando che a fine di gennaio l’Ast ha deciso la riduzione dei posti letto nella Patologia Neonatale di Ascoli da 5 a 3 culle. "Fin dall’inizio abbiamo denunciato questa decisione come errata e potenzialmente pericolosa per la qualità del servizio, nonché per la sicurezza dei neonati e del personale, lasciati soli a gestire l’assistenza complessa e delicata. I neonati hanno diritto alla migliore assistenza possibile" affermano Maurizio Pelosi (Nursind e Mauro Giuliani (Usb) nel riferire che "da allora sono state numerose le occasioni in cui il numero di neonati ricoverati in Patologia Neonatale ha superato le 3 unità, arrivando fino a 5 neonati ricoverati (circa per 11 volte da gennaio ad oggi). Tuttavia, ciò che è gravissimo e inaccettabile è che il reparto è rimasto costantemente sotto la gestione di un’unica unità infermieristica, nonostante il livello estremamente elevato di complessità. Questa situazione mette a rischio in modo estremo la sicurezza dei neonati e del personale in servizio, il quale va ricordato, è soggetto a gravi conseguenze legali". I sindacati concludono chiedendo "il ripristino immediato delle 2 unità infermieristiche per turno, 24 ore su 24, e delle 5 culle, al fine di garantire il diritto alla salute e rispettare quanto stabilito dalla stessa direttrice Natalini e dalla Regione Marche".