Graziano Giordani al ’Salone del mobile’ incanta tutti con il ricamo sul legno

Sta riscuotendo uno straordinario successo al ‘Salone del Mobile’ di Milano, che si concluderà domani, il capolavoro realizzato dall’imprenditore ascolano Graziano Giordani, titolare e fondatore della Graziano Ricami. Si tratta di ‘Nullus Locus’: l’ultima opera straordinaria di Giordani, realizzata per la ‘Locatelli Partners’. Ricamare, che nella locuzione latina è ‘acu pingere’ ovvero dipingere con l’ago, ha infatti assunto un nuovo significato nella sfida tra materiali come il metallo e il legno. Impuntare l’ago nel legno, cosa impensabile manualmente, è diventato una realtà tramite la sapienza di Graziano Giordani, che attraverso le modifiche delle macchine da cucire, che sono state la sua vita, ha raggiunto risultati sorprendenti. Con la sua straordinaria competenza artigianale si è misurato insieme a Massimiliano Locatelli e Fabio Zambernardi in una nuova sfida: il ricamo su legno. In questo debutto, ‘Nullus Locus’ apre a tutte le possibilità che il ricamo sui vari tipi di legno può aprire. Il filo metallico impuntato nel legno diventa decorazione, ma anche volume, l’immagine si solleva dal disegno attraverso la tridimensionalità del ricamo. L’opera è stata esaltata sia dal senatore Guido Castelli che dal sindaco Marco Fioravanti presenti al Salone del Mobile. "Con ingegno e passione – ha dichiarato Castelli – questo imprenditore, partendo dal cratere, ha conquistato il mondo del lusso lavorando il tessuto attraverso il ricamo con precisione e creatività. Una straordinaria abilità e dedizione gli hanno permesso di diventare un vero modello di resilienza, non solo per il Centro Italia: nel 2024 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, celebrando anni di lavoro meticoloso e innovativo. Soddisfatto anche il sindaco Fioravanti: "Un’eccellenza locale come Graziano Ricami incanta il Salone del Mobile di Milano". Valerio Rosa