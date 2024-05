Graziano Giordani cavaliere del Lavoro, la nomina di Mattarella è l’unica nelle Marche

Ascoli, 31 maggio 2024 – Graziano Giordani, di Venarotta, provincia di Ascoli Piceno, è l’unico marchigiano nominato Cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È fondatore e amministratore di Graziano Ricami, specializzata nella creazione di ricami artigianali di alta gamma per capi di abbigliamento e accessori.

Il suo percorso lavorativo inizia occupandosi della manutenzione dei primi grandi telai arrivati dal Giappone nelle Marche e in Abruzzo.

Oggi l’azienda è tra i fornitori di case di moda tra cui Bottega Veneta, Fendi, Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel e Hermes. Le sue lavorazioni sono utilizzate inoltre per integrare opere pittoriche e oggetti di design.

Negli stabilimenti di Ascoli Piceno e di Teramo realizza dalla progettazione alla produzione finale. L’azienda ha attivato al suo interno una scuola di formazione al ricamo con antiche macchine manuali. Occupa 95 dipendenti.

I Cavalieri del Lavoro

I Cavalieri del Lavoro, che attualmente sono 610 in tutta Italia, entrano a fare parte di una vera e propria Federazione Nazionale, della quale è presidente dal 2019 Maurizio Sella.

Si tratta di un’onorificenza che il capo dello Stato conferisce, in occasione della festa della Repubblica, a imprenditori italiani che si sono distinti nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

I parametri necessari per essere insigniti della nomina sono due: avere portato avanti la propria attività in autonomia per almeno vent’anni e in maniera continuativa e avere contribuito alla crescita, sia economica che sociale, e allo sviluppo dell’innovazione. Nell’assegnazione dell’onorificenza, tuttavia, viene mantenuto un occhio di riguardo a valori come la condotta morale, i principi etici, una buona governance e la sostenibilità civile e ambientale.