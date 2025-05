"Grazie a chi si è preso cura di Francesca"

Ad un mese esatto dalla sua scomparsa, la famiglia Giorgi ha inviato un pensiero per ringraziare chi è stato vicino a Francesca fino all’ultimo giorno di vita terrena. "Nel trentesimo giorno dalla sua ascesa al Cielo – hanno scritto i familiari di Francesca – la famiglia Giorgi, insieme a Fabio, vuole ringraziare sentitamente il medico di base, i medici, gli infermieri, gli Oss dei reparti di Medicina e Oncologia e dell’Adi che hanno curato, assistito e sostenuto Francesca con competenza, professionalità, empatia e gentilezza nel difficile e doloroso percorso della sua malattia. Con commozione esprimiamo, inoltre, profonda gratitudine per la generosità di tutti coloro che, in ricordo di Francesca, hanno elargito offerte a enti benefici onorandola con atti di aiuto concreto. Grazie di cuore a tutti".