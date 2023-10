"Grazie a noi è partito il servizio doposcuola"

Ogni tanto la maggioranza risponde, magari attraverso i social. Il sindaco Infriccioli risponde alle polemiche sollevate nei giorni scorsi dall’opposizione in merito al doposcuola. "Per 10 anni hanno promesso di dare il servizio doposcuola alle famiglie, ma sappiamo tutti come è andata a finire: non l’hanno fatto – scrive Acquaviva Futura – Non contenti, a maggio 2022, proprio a ridosso delle elezioni, hanno provato la carta della propaganda elettorale chiedendo una pre-iscrizione ad un servizio doposcuola da far partire nell’anno scolastico 20222023. Durante gli incontri fatti con chi aveva aderito alla pre-iscrizione e chi aveva intenzione di aderire, fu comunicato un costo per le famiglie di circa 250 euro. Al contrario noi siamo riusciti a far partire un servizio nel 2022, a poche settimane dalle elezioni, anche se la vecchia maggioranza non aveva preparato nulla in merito. Abbiamo confermato il sevizio anche quest’anno ad un costo massimo di 120 euro. L’anno scorso il servizio è andato molto bene, infatti le famiglie hanno confermato l’adesione anche per quest’anno".