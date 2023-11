"Grazie a tutti per come mi avete assisitito" Un paziente del Mazzoni ringrazia l'equipe medica dell'U.O.C. Radioterapia dell'ospedale ascolano per la professionalità, gentilezza e passione con cui ha affrontato il difficile periodo. Un ringraziamento sincero per aver reso più tranquillo e sereno di quanto previsto.