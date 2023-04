"Grazie al dottor Giovanni Scaloni, medico d’altri tempi"

Ci sono situazioni in cui la professionalità valica i confini fra paziente e medico, dove nonostante la distanza e gli anni il rapporto di fiducia reciproca fa la differenza. C’è tutto questo nel racconto di Gabriela di Servigliano, che ha voluto rivolgere un ringraziamento e una riflessione nei confronti di Giovanni Scaloni, medico in pensione che proprio nel mese di aprile raggiungerà i 50 anni di professione medica. "Qualche tempo fa, mia madre che ha 89 anni e non vive più a Servigliano ma lungo la costa ascolana, – racconta Gabriela – ha avuto il Covid. Parliamo di una persona anziana che ha già sulle spalle alcune patologie legate soprattutto all’età. Era una situazione già difficile, ma mia madre si è voluta affidare al suo medico di sempre, appunto Giovanni Scaloni che ora è in pensione. Per noi il dottore Scaloni è una persone di altri tempi, quando era in servizio veniva a casa senza tanti problemi con una gentilezza e una disponibilità fuori dal comune. In quest’occasione è stata la stessa cosa: al telefono con enorme pazienza ha seguito ogni passo della degenza di mia madre, esortandola a tenere determinati comportamenti e alla fine ne siamo usciti nel migliore dei modi. Credo che quel rapporto umano che sia crea fra paziente e medico, sia un valore aggiunto che andrebbe recuperato nella società frenetica di oggi".

a. c.