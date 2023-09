Grazie al gruppo scout un bungalow a Sainte-Marie

Missione compiuta. Realizzato un bungalow per ospitare i parrocchiani a Sainte-Marie, un’isola al largo della costa orientale del Madagascar. Hanno lavorato due anni i membri del Gruppo Scout ’Grottammare 1’ alla raccolta fondi del progetto che, alla fine, ha portato alla realizzazione di una struttura utilissima per dare alloggio alla popolazione locale. È il lieto fine di un lungo percorso condiviso anche con Papa Francesco, cui il Gruppo Scout inviò una lettera, la cui risposta fu l’invito all’udienza con il Santo Padre. Il Gruppo di diciotto scout grottammaresi appartenenti alla sezione ’Clan Fuoco Jonathan’, di età tra i sedici e i ventuno anni, insieme agli adulti accompagnatori, è partito dall’Italia lo scorso 30 agosto e rientrato dal Madagascar il 12 settembre. "Il Madagascar è una delle nazioni più povere del Mondo, in cui il 49% della popolazione vive in condizioni definite di povertà estrema e questo si ripercuote su ogni aspetto della vita – afferma Gloria Rossi portavoce del gruppo – su ogni aspetto Per percorrere i 500 chilometri che ci separavano dal luogo in cui abbiamo iniziato la costruzione del bungalow, abbiamo impiegato diciannove ore".