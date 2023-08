"Grazie al personale del Murri"

"Se sono ancora vivo la devo solo alla tempestività del sanitari del pronto soccorso e ai medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Fermo, che hanno agito da veri professionisti, con velocità e competenza". A parlare è un giovane fermano trasportato d’urgenza in ambulanza al Murri dopo aver accusato un malore apparentemente inspiegabile. Il ragazzo, dopo essere giunto al Pronto soccorso ha iniziato a peggiorare e ad avere forti convulsioni che gli hanno fatto perdere conoscenza fino ad andare in coma. È una storia di sanità pubblica che funziona e che ha permesso di individuare in tempo i problemi del giovane, tanto da farlo uscire dal coma nel giro di una giorno e mezzo. E a tal proposito arrivano anche i ringraziamenti dei familiari del giovane che hanno vissuto il dramma e che hanno potuto constatare come il pronto intervento dei medici e dei paramedici del Murri sia stato di vitale importanza: "Dobbiamo ringraziare tutti gli operatori in servizio quella sera e i medici che hanno lo hanno seguito. I ringraziamenti vanno a tutti gli operatori del Pronto soccorso e alla loro tempestività nel fare la scelta giusta, a tutto l’equipe del reparto di Rianimazione, guidato dalla dottoressa Luisanna Cola, e al dottor Eugenio Pucci del reparto di Neurologia".