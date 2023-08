"Grazie all’ospedale Murri Lì lavorano degli angeli"

"Non so come ringraziare tutte queste persone che ci hanno fatto sentire a casa, non come pazienti o come anziani. Mamma è stata curata da degli angeli che nei momenti piu’ duri hanno aperto braccia enormi da supereroi. Vi saremo sempre sempre debitori". Così una nostra lettrice vuole ringraziare il personale dell’ospedale Murri, che ha assistito l’anziana madre: "Sono la figlia di Pasqualina Parmegiani – ci scrive Alida Paccapelo –, un’arzilla 95enne che è stata in pronto soccorso qualche settimana fa e ci è tornata con una frattura del femore. E’ stata accolta e assistita da tutto il personale il 18 luglio e sabato 19 agosto con grande attenzione e cure amorevoli nonostante il pronto soccorso fosse pieno di urgenze e di pazienti, e stracolmo: ebbene sono stati anche veloci nelle cure. Poi la sorpresa del reparto ortopedia, dai medici di turno agli infermieri, agli anestesisti e ai chirurghi, fino al centro trasfusionale dove l’hanno accolta con grandissimo affetto e premure e l’hanno operata senza perdere un minuto".