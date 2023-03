Grazie Dilina, nostra attenta e affezionata lettrice

Un omaggio a una nostra affezionatissima e attenta lettrice, Pasqualina, detta Dilina. Ha 96 anni portati benissimo, da sempre legge solo Il Resto del Carlino, ogni giorno. E’ una mamma speciale, curiosa e appassionata di Petrax e delle sue vignette, racconta alle amiche al telefono le notizie pubblicate e le commenta. Ha anche un quaderno con ritagliati gli articoli più interessanti sulle storie che le sono più piaciute. Ma Dilina non si ferma al Carlino, legge anche libri, storie e biografieCome fosse “al bar di casa” legge Il Resto del Carlino sorseggiando un orzo. Lei dice che è il momento più bello della giornata adesso che le gambe non possono più correre come una volta. Nelle brutte e nelle belle notizie della vita il Carlino è stato al fianco di Dilina e viceversa, lei che ha ricordato quattro guerre, compreso il covid e si è vaccinata per vincere il virus, e infatti ha vinto anche questa battaglia. Grazie di tutto Dilina, lei è una dei nostri super eroi.