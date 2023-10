"Grazie per aver reso migliore la città"

I migliori sambenedettesi e la processione in onore del patrono della città che porta come sempre emozione e attimi di raccoglimento. Non poteva che essere un successo, l’edizione 2023 del Gran Pavese Rossoblù, con il quale il comune ha attribuito la benemerenza a sei soggetti scelti fra persone ed enti che si sono contraddistinti per aver tenuto alto il nome di San Benedetto ben al di là dei confini locali. La cerimonia, andata in scena ieri mattina in sala consiliare, è stata inaugurata dal sindaco Antonio Spazzafumo, che ha così esordito: "Coraggio, tenacia e fermezza di principi li ritroviamo in tante persone di questa città, come quelle che oggi ricevono il Gran Pavese Rossoblù. Ringraziamo queste persone per quanto hanno fatto per San Benedetto, che è diventata una delle città più vivaci della costa adriatica, anche grazie a loro". Dopodiché, come di consueto, l’emiciclo è stato tutto per i sei vincitori.

In primis per Vincenzo Acciarri, progettista, fra le altre cose, dello stadio ‘Riviera’: "In oltre 50 anni di lavoro – ha detto l’architetto - ho sempre unito le competenze professionali al desiderio di contribuire alla crescita di San Benedetto, con progetti come quello del palazzo municipale in cui siamo oggi. Dedico questo premio a mia moglie, Sonina Ricci". Nessuna sorpresa per il tributo alla pregevole Associazione Italiana Donazione Organi (Aido), rappresentata da Lucia Marinangeli: la presidente regionale, nel ringraziare i tanti donatori per il loro importantissimo contributo, ha colto l’occasione per ricordare esimi maestri come Pasquale Cinì, Ugo Marinangeli, Emidio Camaioni ed Emilio Conti. Modestia e malcelata commozione hanno incorniciato, quindi, i ringraziamenti di Mario Gabrielli, del Concerto Bandistico ‘Città di San Benedetto del Tronto’: "Abbiamo sempre cercato di portare in giro per il mondo il nome di San Benedetto. Mi auguro che ci sia sempre qualcuno che porti avanti questa tradizione". Di grande spessore anche il Pavese tributato al sostituto procuratore della Repubblica Eligio Paolini, che ha messo in chiaro quanto fosse importante per lui questo giorno: "Questo è un riconoscimento alla mia storia professionale – ha affermato Paolini - ed è ancora più importante perché proviene dalla mia gente, per la quale sento un grandissimo affetto. Sono felice di aver reso orgogliosa la mia città". Al posto di Giuseppe Spampanato, assente per motivi personali, il Gran Pavese Rossoblù dedicato al direttore del Centro Nazionale Formazione Professionale dei Pescatori è stato ritirato dalla sorella Teresa, che ha espresso l’augurio di vedere le nuove generazioni cimentarsi nella pesca. L’applauso forse più trasversale, infine, è stato dedicato a Luigi Ursini, allenatore di calcio, fondatore della Folgore e del campo ‘Europa’, il quale ha ringraziato tutti i giocatori che, nel corso della lunga carriera, ha tirato su personalmente: "Educazione, rispetto e studio – ha concluso lo sportivo - sono stati i valori portanti del mio lavoro".

Giuseppe Di Marco