Green Food Week anche a Castorano

Il comune di Castorano aderisce a Green Food Week 25, settimana all’insegna di un’alimentazione sana e a basso impatto ambientale nelle mense scolastiche. Giovedì 10 aprile le mense delle scuole dell’Infanzia e Primaria serviranno pasti secondo i dettami della dieta mediterranea in cui si valorizzeranno prodotti locali e biologici. "Fare cultura – dichiarano gli amministratori – significa impegnarsi affinché le generazioni capiscano l’importanza ed il rispetto dell’ambiente". E’ da inquadrare in questo contesto l’impegno e la lungimiranza dell’amministrazione comunale della sindaca Rossana Cicconi nell’aderire alla ‘Green Food Week 25’, iniziativa in programma dal 7 all’11 aprile su tutto il territorio nazionale e promossa da Foodinsider per incentivare le mense italiane a proporre menù più sostenibili e rispettosi del pianeta ed in particolar modo per valorizzare e diffondere l’alimentazione a basso impatto ambientale all’interno delle mense scolastiche, universitarie e aziendali. Un’iniziativa che punta a ridurre l’impatto dell’alimentazione sul clima. La Green Food Week rappresenta un’opportunità per riscoprire la dieta mediterranea, valorizzando i legumi come protagonisti del pasto, scegliendo cibi stagionali e locali, coltivati con metodi che preservano la fertilità del suolo, come il biologico, per garantire una maggiore qualità e sostenibilità alimentare. Quest’anno l’attenzione è non solo sul cibo a basso impatto ambientale, ma anche sulla prevenzione degli sprechi alimentari che contribuiscono all’8% delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.