Gregory Jones a Massignano

Domenica, alle ore 18,45, la sala consiliare del Comune di Massignano ospiterà un evento culturale di straordinaria importanza. Il maestro Gregory Jones Direttore della Florida State University, una delle più prestigiose università del mondo, incontrerà i partecipanti della Scuola di Musica e della Banda città di Massignano. Il maestro Jones, attualmente in Italia, impegnato in masterclass presso il Conservatorio di Stato ’G. Verdi’ di Ravenna, Istituzione di alta cultura, sarà nella località collinare del piceno per ascoltare una breve esibizione del giovane Corpo Bandistico e rivolgerà agli studenti e ai componenti un discorso riguardante la formazione musicale negli Stati Uniti d’America. Al termine il sindaco Massimo Romani conferirà al Direttore della Florida State University il Premio alla Carriera. Introdurrà il giornalista Luigi Verdecchia. Un’iniziativa che rende orgogliosi tutti i massignanesi.