"Griffe false in centro, la polizia locale in prima linea"

MIeri abbiamo riportato le dichiarazioni di un lettore che ha evidenziato, fotograficamente, la presenza di commercianti abusi che vendevano borse, jeans ed altri articoli di abbigliamento durante il mercato infrasettimanale e nella Giornata nazionale del Made in Italy. Oggi registriamo la risposta dell’assessore Lorenzo Vesperini. "Durante i mercati del martedì e del venerdì, il corpo di polizia locale effettua controlli approfonditi per garantire il rispetto delle normative vigenti, attivando azioni preventive contro l’abusivismo commerciale, con particolare attenzione alla vendita di merce contraffatta. Martedì, diversi venditori abusivi sono stati allontanati mentre esponevano la merce contraffatta in viale Secondo Maretti presso il ponte della ferrovia e davanti al Caffè Sciarra; via Montebello all’intersezione con via La Spezia; piazza Garibaldi davanti al ristorante Garibaldi. Nella giornata di ieri sono stati effettuati interventi di sgombero nel centro città per allontanare girovaghi che bivaccano chiedendo soldi ai semafori e molestando i passanti. Invitiamo i cittadini a collaborare e a segnalare tempestivamente situazioni problematiche al comando 0735 794898". Marcello Iezzi