"Griffe false sul marciapiede anche nel giorno del Made in Italy"

"Oggi, giornata del made in Italy, tuteliamo i commercianti". E’ la segnalazione che ci arriva da un lettore che con le sue foto ha voluto evidenziare ancora una volta la presenza di commercianti abusivi nel centro di San Benedetto. "Approfittando della giornata di mercato infrasettimanale, i venditori abusivi si sono concentrati nel centro cittadino, vendendo scarpe e borse con marchi contraffatti, vestiti primaverili dozzinali e pantaloni jeans, anche questi con loghi di grandi marchi, falsi. La cosa che colpisce è che il sindaco ha nominato un nuovo assessore alla polizia locale che nelle scorse settimane si era presentato ai commercianti ambulanti accompagnato da agenti della municipale garantendo il rispetto delle regole e la difesa del commercio. Purtroppo nulla è cambiato. I venditori ambulanti continuano ad aprire vere e proprie bancarelle nel sottopasso ferroviario del corso principale della città e perfino a ‘spandere’ i loro capi di abbigliamento falsi sopra i punti di interesse lungo via Montebello. Se questa è la primavera figuriamoci che accadrà la prossima estate". Sono immagini che stridono nella giornata del made in Italy, istituita proprio per combattere il commercio abusivo con i marchi contraffatti. Ieri, in particolar modo, dovevano essere eseguiti controlli massicci durante il mercato, per combattere l’abusivismo commerciale. Purtroppo la risposta non è pervenuta ed è stata persa un’altra occasione per dimostrare che a San Benedetto esiste il rispetto delle regole.

Marcello Iezzi