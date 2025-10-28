Grillo promuove la Samb: "La squadra ha dato tutto"

La sconfitta nel derby con l’Ascoli ha lasciato molto amaro in bocca in casa rossoblù, ma domenica sera al rientro al Riviera, la Samb è stata accolta giustamente con cori ed applausi. Tra i tifosi c’era anche l’ex Gennaro Grillo. "Ero -dice- anche alla rifinitura di sabato mattina e gli applausi della gente sono stati più che meritati. Contro l’Ascoli partivamo da sfavoriti ma avevamo iniziato meglio la partita. Dopo un primo tempo equilibrato, una volta sotto nel punteggio, la Samb ha creato i presupposti per pareggiare con la doppia occasione di Tourè e con una conclusione di Konatè. In dieci la Samb ha dimostrato di avere valori tecnici e morali, voglia e spirito di abnegazione veramente importanti".

Grillo, è stato un derby nel vero senso della parola. Maschio e combattuto. "Il calcio è uno sport fisico e di contatto. Anche l’Ascoli ha commesso un paio di falli al limite del cartellino rosso anche se a me quello commesso da Moussa Tourè non mi è sembrato così grave da meritare la seconda ammonizione. Il derby è una partita a se stante in cui i valori tecnici si abbassano. Eusepi e compagni hanno saputo tenere testa ai bianconeri anche in un clima ostile senza i nostri tifosi al seguito. I ragazzi hanno dato tutto e meritavano di tornare a casa con un punto".

La Samb ha schierato dal primo minuto tre under, l’Ascoli il solo D’Uffizi. Anche qui la differenza tra le due? "Se si mettono tre under, nati dal 1° gennaio 2024, per complessivi 270 minuti alla fine si accede ai contributi della Lega. Tutto legittimo anche perché la Samb punta a quest’obiettivo. Mi sembra, però, che Palladini continui a gestire la squadra come se fosse ancora in D con tre fuoriquota. Lo ripeto, è legittimo e giusto adottare questa politica, ma bisogna essere chiari con tutti. L’Ascoli ed altre piazze importanti, mettono in campo solo giocatori esperti e di spessore. Il gap che abbiamo con le altre è questo ed è giusto che la gente lo sappia. Chi punta a vincere il campionato o alle prime posizioni non bada a queste cose. Tutto giusto ma bisogna mettere bene a fuoco gli obiettivi che ci si vuole raggiungere".

Grillo, mercoledì di nuovo derby e domenica il match interno con il Guidonia. "La Samb non ha una rosa ampissima, mentre l’Ascoli ha due squadre e domenica andrà a Ravenna. Tomei metterà in campo le sue seconde linee ma stiamo parlando sempre di giocatori molto importanti. La Samb vuole riscattare il derby perso ma deve anche tenere conto dell’importantissima gara con il Guidonia. Non sarà facile valutare le condizioni fisiche dei rossoblù e fare le scelte giuste. Sicuramente si conserveranno per domenica i giocatori importanti. Non voglio essere nei panni di Ottavio".

