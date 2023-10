Grinta Parravicini: "Ora serve coraggio"

La Pro Sesto prova ad uscire da un momento complicato nel sabato di campionato che opporrà alle 18.30 gli uomini di Francesco Parravicini alla Giana Erminio. Un avversario già affrontato in Coppa Italia, pur con una formazione largamente sperimentale, e contro cui i biancocelesti hanno di recente perso per 3-1. Stavolta le squadre in campo saranno molto differenti, come diverso il tecnico spera sia l’esito, sia rispetto a quella sfida che guardando al recente passato. La Pro non avrà a disposizione Brignoli, Caverzasi, Del Frate e Florio per infortunio più lo squalificato Barranca. Con la rosa a disposizione, Parravicini proverà a inserire la miglior formazione possibile lasciandosi alle spalle le sconfitte con Trento e Virtus Verona dell’ultima settimana. "Conosciamo il valore di questa partita, una gara fondamentale per il nostro percorso contro una squadra organizzata e in fiducia - afferma Parravicini - Servirà una prestazione importante da parte di tutti: dovremo scendere in campo con carattere e unità di intenti, dando tutto per riscattare la nostra ultima uscita e per ottenere punti".Mattia Todisco