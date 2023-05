Grottammare a Rocchi Perla dell’Adriatico, ecco le preferenze di ogni candidato

Dopo la vittoria di Rocchi a Grottammare, queste le preferenze dei candidati per ciascuna lista Grottammare c’è (1043 voti): Giuliano Vagnoni 197, Federica Concetti 186, Marilisa Felicetti 167, Giampalo Poletti 195, Eleonora Marconi 102, Andrea Pizi 97, Emanuele Santori 93, Federico Cristiano Marcozzi 84, Emanuele Rivosecchi 66, Alberto Marconi 65, Laura Rosati 52, Guido Olivieri 23, Samuele Guidotti 6, Claudia Eleonora Colagiacomi 5, Valnea Carminucci 4, Alex Ciaccioni 0. Fratelli d’Italia (834 voti): Raffaele Rossi 150, Tiziana Stampatori 114, Maurizio Pasquali 79, Aristide Clementi 73, Catia Guerrieri 61, Roberto Cappelli 58, Francesca Capocasa 35, Maria Ispas 27, Giuseppe Lamona 25, Sabrina Proietti 16, Georgiana Simona Baciu 14, Alessandro Corsini 14, Maria Amato 11, Pier Luigi Ercoli 6, Lodovico Mignini 3, Alessia Fracassa 2. Lega Forza Italia (396 voti): Paola D’Antonio 59, Stefano Marcelli 58, Angela Soccio 41, Antonella Ciocca 28, Giancarlo Colletta 28, Christian Amabili 12, Alessandro Caporossi 9, Maria Claudia Perazzoli 4, Francesca Feliziani 2, Luigi Capriotti 1, Lorenzo D’Antonio 1, Giorgia Ferrari 1, Eldin Priti 1, Giuseppe Ferrante 0, Maurizio Mengarelli 0, Sonia Traini 0. Rocchi solidarietà e partecipazione (2794 voti): Luigi Travaglini 497, Manolo Olivieri 374, Alessandra Biocca 371, Stefano Novelli 294, Marica Scipioni 287, Rossella Moscardelli 267, Ionathan Chiappini 260, Martina Sciarroni 238, Gabriele Luzi 233, Umberto Pulcini 231, Samuela Castelletti 180, Antonio Malavolta 117, Laura Ciarrocchi 104, Barbara Montagna 103, Ginevra Bosano 85, Silvia Egidi 50 Citta’ in movimento (1648 voti): Bruno Talamonti 322, Monica Pomili 262, Cristina Baldoni 250, Marco Tamburro 231, Nicolino Giannetti 184, Oriana Vitarelli 132, Andrea Broglia 116, Stefano Ciotti 111, Serena Traini 107, Rosa Maria Finamore 93, Lorenzo Piunti 43, Rosanna Carota 35, Claudia Vagnoni 33, Giovanni Finicelli 28, Alessandro Grossi 25, Andrea Marchegiani 14. Senso civico (154 voti): Claudio Giacinto 28, Cinzia Pasqualini 27, Carlo Perticarà 17, Aleandro Fioroni 16, Daniela Di Stanislao 9, Sabina Neroni 9, Francesca Feliziani 7, Claudia Belleggia 5, Marco Tessaro 5, Dionisio Uriani 4, Immacolata Ancora 3, Maddalena Berrettoni 3, Claudio Lucidi 3, Marina Speziali 3, Benedetto Labanti 2, Gianluigi Spaziani 1. Citta’ futura (218 voti): Meri Moretti 59, Pasquale Paolini 24, Loredana Malavolta 18, Teresa Ferrara 12, Arnaldo Santori 9, Margherita Tarricone 8, Danilo Di Ruscio 7, Andrea Illuminati 7, Renato Muzi 7, Concetta Del Colle 6, Giovanni Del Colle 6, Davide Morganti 6, Angelica Marcozzi 5, Eric Mascaretti 2, Fabrizio Paoloni 2, Emanuele Califano Lidak 1. Noi per Grottammare (136 voti): Daniele Colleluori 16, Adele De Felice 13, Domenico Consorti 11, Antonio Tondi 10, Maria Menchillo 8, Guido D’Alessandro 7, Davide De Felice 6, Lino Domizi 5, Tiziana Marinucci 5, Stefano Mori 5, Sonia Paccasassi 4, Alessandra Di Elpidio 2, Lara Facchini 2, Massimo Menduni 1, Federico Filiaci 1, Romano Girardi 0. Citta’ unica (377 voti): Eleonora Marini 126, Andrea Aleandri 92, Domenico Marcelli 46, Erika Acri 39, Massimo Mattini 35, Giampiero Vesperini 28, Lorella Ruggeri 28, Cristiana Polini 23, Valerio Sibillo 21, Camilla Ciarrocchi 16, Nadia Moretti 14, Carlo Antonetti Lamorgese 11, Pierangelo Porti 7, Mauro Spinozzi 5, Carmelitana Bergamaschi 4, Massimo Iannuzzi 1 Comunita’ in movimento (201 voti): Gianfilippo Straccia 32, Cesare Balestra 19, Rosanna Sebastiani 19, Yasser Taha 19, Elena Russo 9, Gianfranco Brutti 8, Roberto Spinozzi 8, Simone Cameli 6, Rutilia Pasqualetti 5, Franca Roselli Maria 4, Simone Di Marco 3, Eleonora Bellaspiga 1, Geltrude De Mattia 1, Claudio Giuliani 1, Massimo Iobbi 1, Annamaria Marchetti De Caroli 0.