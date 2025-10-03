Grottammare abbraccia la pace: . Diana Dolev ospite speciale

La prossima settimana, per la città di Grottammare ospiterà una serie di iniziative dedicate alla pace e al dialogo, che culmineranno con la partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi, in programma domenica 12 ottobre. L’appuntamento più significativo è l’incontro con la professoressa Diana Dolev, docente e attivista israeliana da anni impegnata a favore del disarmo, della costruzione di percorsi di pace e del riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. L’incontro sarà al centro del consiglio comunale aperto che si terrà martedì 7. Sarà un momento per ascoltare la testimonianza di chi, al di là delle origini, dedica la propria vita a promuovere il rispetto reciproco. La voce di Dolev assume un’importanza particolare nell’attuale quadro mediorientale, segnato da violenze che numerosi osservatori internazionali hanno definito un vero e proprio genocidio. La visita della Dolev, che torna nella città dove nel 2002 piantò un ulivo nel Parco della Madonnina insieme all’attivista palestinese Fatma Abdel come gesto di speranza e dialogo, include altri appuntamenti. Gli eventi sono organizzati dalla Consulta per la fratellanza tra i popoli del comune di Grottammare con il supporto dell’associazione I Care. Si inizia lunedì 6 alle 21.15, con l’incontro alla sala Kursaal con Diana Dolev, Raffaella Baiocchi e Flavio Lotti, organizzatore della Marcia della Pace e dell’Assemblea dell’Onu dei Popoli che la precede; mercoledì alle 20, cena solidale (prenotazioni via WhatsApp al . 3347060035, menu fisso 25 euro, menu bimbi 15). I fondi raccolti saranno devoluti a Emergency in favore della popolazione di Gaza; domenica, Marcia della Pace Perugia-Assisi: è in corso di organizzazione una trasferta in autobus con partenza dalla sede municipale. La partecipazione prevede un contributo simbolico di 5 euro. Prenotazioni al 334.7060035, specificando la residenza a Grottammare.

Marcello Iezzi