Grottammare accende il Natale. Nuovo luogo per il ’dreamworld’

Questo pomeriggio saranno accese le luminarie nella città di Grottammare installate nei principali luoghi di aggregazione. La novità di quest’anno riguarda la nuova destinazione del Dreamworld che in tanti avrebbero voluto vedere durante l’estate scorsa in piazza Kursaal. Ebbene, il grande mappamondo realizzato dall’Associazione 43° Parallelo e donato al Comune di Grottammare, illuminerà a festa piazza Carducci nel quartiere Sud della città, ai confini con San Benedetto. Le opere di installazione sono eseguite alla ditta Mg light Srl di Giulianova per l’importo complessivo di 17.690 euro, cui si aggiungono poco più di 1.000 euro per la manutenzione del Mappamondo ’DreamWorld’. L’affidamento riguarda i seguenti luoghi: piazza Fazzini, corso Mazzini e piazza dell’Angioletto, via Matteotti e poi le piazze: San Pio, Kursaal, Peretti, Madonna della Speranza, Stazione, Gran Madre di Dio, Carducci, via Alighieri, Statale 16 sud (incrocio via Alighierivia Firenze), quartiere Tesino Village. Con i suoi 5 metri di diametro e oltre 10mila luci a led che delineano i mari e i continenti del pianeta, il Mappamondo ’Dreamworld’ è una vera e propria scultura luminosa, di grande attrazione turistica e social. Realizzato su idea dell’associazione 43° Parallelo Italy nel 2019, da sempre ha accompagnato le festività natalizie illuminando piazza Kursaal.

In vista della ricollocazione, il Mappamondo è stato oggetto di manutenzione. "Un segnale di vicinanza a un quartiere periferico ma densamente popolato – ha dichiarato l’assessore alla Cura del Territorio, Bruno Talamonti – Il mappamondo ha riscosso da sempre l’apprezzamento di cittadini e turisti. Siamo certi che questa scelta avrà ricadute positive per la vitalità dell’intero quartiere. Per i non residenti, sarà un’occasione per frequentarlo durante le feste di fine anno".