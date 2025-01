Grottammare aderisce alla campagna ’Stop alle bombe’

In adesione alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, la città di Grottammare, insieme alle principali istituzioni centrali, alle Regioni e a numerosi altri Comuni italiani, raccoglie l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ad aderire alla campagna ’Stop alle bombe sui civili’, per mantenere viva la memoria dei conflitti del passato e richiamare l’attenzione sul dramma che vivono i civili coinvolti nei conflitti armati attuali. Pertanto domani verrà illuminato di blu il palazzo Comunale, un gesto simbolico che vuole essere un appello alla comunità internazionale al rispetto del diritto umanitario internazionale e alla protezione dei civili. Quest’anno, la Giornata assume un significato ancora più urgente alla luce del tragico aumento delle vittime civili nei conflitti armati globali. "In un momento in cui le vittime civili continuano ad aumentare tragicamente, è nostro dovere ribadire con forza lo ‘Stop alle bombe sui civili’ – dichiara il sindaco Rocchi - Invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a questa riflessione, perché nessuno debba più subire l’orrore della guerra".